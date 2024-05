Présentation des principaux résultats de l’étude de phase 2/3 ACTISAVE dans le traitement de l’AVC lors de l’ESOC 2024

• Des données sur des sous-groupes spécifiques ouvrent la voie à de nouvelles perspectives



• Poursuite réaffirmée de la conduite des études de phase 2/3 GREEN et de phase 2b LIBERATE





Paris, France, le 15 mai 2024 – 11h15 CEST - ACTICOR BIOTECH (FR0014005OJ5 – ALACT), entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, annonce la présentation, le 15 mai 2024, lors de la session officielle d’ouverture de la 10ème conférence de l’European Stroke Organisation Conference (ESOC), des principaux résultats de son étude de phase 2/3, ACTISAVE, dans le traitement de l’AVC ischémique aigu.



À cette occasion, le Professeur Martin Köhrmann, M.D., PhD., investigateur coordinateur de l’étude ACTISAVE, a présenté dans la session d’ouverture de la conférence « Official Welcome & Large Clinical Trials » : « ACTISAVE Clinical Trial: Efficacy and Safety of Glenzocimab on Top of Thrombolysis with or without Mechanical Thrombectomy ». Il a également rappelé en quoi les études cliniques d’ACTICOR, ACTIMIS et ACTISAVE étaient différentes en termes de population de patients.



