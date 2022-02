PREMIERS EFFETS DE LA NOUVELLE STRATEGIE D’AUDACIA PORTEE PAR LE CAPITAL INNOVATION ET LE CAPITAL IMMOBILIER

• MULTIPLICATION PAR 3 DU CA REALISE PAR LES NOUVEAUX FONDS

• L’ACTIVITE DE CAPITAL DEVELOPPEMENT POURSUIT SA MUE : COMPENSATION DE LA REDUCTION ATTENDUE DU CA PAR LE LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS



Chiffre d’affaires Données non auditées En M€ 2021 2020 Variation

CA ISF 6,5 10,3 -37%

CA Nouveaux fonds 1,6 0,5 +229%

CA TOTAL 8,1 10,8 -25%



AUDACIA, acteur innovant du capital investissement en France, enregistre en 2021 un chiffre d’affaires de 8,1 M€. Conformément à la stratégie de la société, l’activité engendrée par les nouveaux fonds s’élève à 1,6 M€, en forte hausse de 229% par rapport à 2020. Le chiffre d’affaires réalisé sur l’activité historique s’établit quant à lui à 6,5 M€, en baisse de 37% liée à la sortie progressive des anciens produits ISF.



Dynamique des activités des nouveaux fonds

Sur l’ensemble de son exercice, la forte progression dans la collecte des nouveaux fonds a été portée par la montée en puissance des deux nouveaux métiers d’investissement d’AUDACIA que sont le capital innovation et le capital immobilier respectivement lancés en 2018 et 2019.



...