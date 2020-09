Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Première conversation téléphonique entre Suga et Trump Reuters • 20/09/2020 à 18:07









TOKYO, 20 septembre (Reuters) - Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et le président américain Donald Trump ont eu dimanche leur première conversation téléphonique, a annoncé le nouveau chef du gouvernement nippon. Yoshihide Suga a succédé mercredi à Shinzo Abe, qui a démissionné pour raisons de santé après avoir dirigé le pays durant huit années. Abe avait noué des liens étroits avec Donald Trump, avec qui il jouait au golf et tenait régulièrement des conservations téléphoniques ou réunions. "Je lui ai dit que l'alliance nippo-américaine était le fondement de la paix et de la stabilité régionales", a déclaré Yoshihide Suga aux journalistes. "Nous avons convenu de nous coordonner étroitement". "Le président a également dit qu'il voulait que je l'appelle à tout moment, 24 heures, si jamais quelque chose arrivait", a dit Yoshihide Suga. Le Premier ministre japonais est confronté à un exercice d'équilibriste délicat pour maintenir ses relations avec les États-Unis comme avec la Chine sur fond de tensions croissantes entre les deux grandes puissances économiques. Pendant les 25 minutes d'entretien téléphonique, Trump et Suga ont brièvement échangé leurs points de vue sur la Chine, a déclaré le chef de cabinet adjoint Manabu Sakai lors d'un point de presse, mais il a refusé de s'étendre sur le sujet. Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre la coopération bilatérale dans le développement de médicaments et de vaccins contre le COVID-19, a ajouté Manabu Sakai, et de coopérer étroitement sur les questions liées à la Corée du Nord. (Chris Gallagher et Kiyoshi Takenaka; Blandine Hénault pour la version française)

