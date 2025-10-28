Premier vol d'essai de l'avion supersonique silencieux X-59 au-dessus du désert californien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Un avion pourrait ouvrir la voie à un transport aérien commercial plus rapide

*

Un avion construit pour franchir le mur du son avec un "bruit sourd"

*

Conçu pour voler à Mach 1,4 à une altitude de 55 000 pieds

*

Le premier vol d'essai semble avoir été subsonique

(Ajout de détails sur le premier vol et l'objectif du projet X-59, paragraphes 1 à 11; commentaire du secrétaire aux transports, paragraphe 16) par David Swanson et Steve Gorman

Le X-59, avion supersonique mais silencieux de la Nasa, a survolé le désert de Californie du Sud mardi lors du premier vol d'essai d'un avion expérimental conçu pour franchir le mur du son avec peu de bruit, ouvrant ainsi la voie à des voyages aériens commerciaux plus rapides.

L'avion aux lignes pures, construit pour la Nasa par l'entreprise aérospatiale Lockheed Martin, a décollé environ une heure après le lever du soleil d'une piste de l'usine 42 du site Skunk Works de l'entreprise à Palmdale, à environ 60 miles (100 km) au nord de Los Angeles.

Après une montée rapide au-dessus des champs de gazon situés juste à l'est de la piste, l'avion a été vu s'inclinant vers le nord sur une trajectoire en direction de la base aérienne d'Edwards, où il a atterri en toute sécurité environ une heure plus tard près du centre de recherche Armstrong Flight de la Nasa. Il était accompagné d'un avion d'accompagnement de la Nasa.

La forme unique de l'avion est conçue pour réduire considérablement le bang sonique explosif normalement produit lorsqu'un avion franchit le mur du son, réduisant le volume à un "bruit sourd" pas plus fort que le claquement d'une portière de voiture.

La perfection de cette technologie de vol à faible décibel vise à surmonter l'un des principaux obstacles aux vols commerciaux supersoniques, longtemps limités au-dessus des zones peuplées en raison des nuisances sonores, selon Lockheed.

Le monomoteur X-59, qui mesure un peu moins de 100 pieds (30 mètres) du nez à la queue, a volé à des vitesses subsoniques, comme prévu pour son premier vol d'essai, atteignant 230 mph (370 kph), selon Lockheed Martin. Son altitude maximale pendant le vol était de 12 000 pieds (3 660 mètres).

Environ 200 travailleurs de l'aérospatiale et leurs familles ont assisté au décollage depuis une distance de sécurité garés le long d'une autoroute voisine.

"Le X-59 a réussi son premier vol ce matin", a déclaré à Reuters Candis Roussel, porte-parole de Lockheed Martin, dans un bref communiqué envoyé par courriel, saluant une "étape importante dans le domaine de l'aviation".

Le pilote d'essai principal du X-59 de la Nasa, Nils Larson, était aux commandes du cockpit à équipage unique pour le vol, a précisé Mme Roussel.

Le X-59, un avion expérimental unique en son genre, est construit pour atteindre une vitesse de croisière de 925 mph (1,490 kph), ou Mach 1.4, à une altitude de 55,000 pieds (16,764 mètres), plus de deux fois plus haut et presque deux fois plus vite que les avions de ligne conventionnels, a déclaré la compagnie.

Les données issues des recherches menées avec le X-59 serviront à l'élaboration de nouveaux seuils sonores pour les vols supersoniques au-dessus de la terre, a indiqué la société.

L'avion supersonique Concorde a commencé à effectuer des vols transatlantiques réguliers avec British Airways et Air France en 1976. Mais l'avion a été retiré du service en 2003 en raison de ses coûts d'exploitation élevés, du nombre limité de sièges et de la faiblesse du nombre de passagers à la suite d'un accident mortel survenu en juillet 2000 et des attentats du 11 septembre 2001.

Dans des documents de presse mis en ligne le mois dernier, la Nasa a déclaré que le premier vol du X-59 serait une "boucle à basse altitude à environ 240 mph (386 kph) pour vérifier l'intégration des systèmes, donnant le coup d'envoi d'une phase d'essais en vol axée sur la vérification de la navigabilité et de la sécurité de l'aéronef."

Au cours des vols d'essai suivants, le X-59 voyagera plus haut et plus vite, pour finalement dépasser la vitesse du son - environ 761 mph (1,225 kph) au niveau de la mer.

Au début du mois, l'association californienne des fabricants et des technologies a désigné le X-59 comme la "chose la plus cool fabriquée en Californie" en 2025, dans le cadre de son concours technologique annuel à l'échelle de l'État.

"Ce travail conforte la place de l'Amérique en tant que leader de l'aviation et a le potentiel de changer la façon dont le public vole", a déclaré dans un communiqué le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, qui est également administrateur par intérim de la Nasa.