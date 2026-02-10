Premier closing réalisé pour le fonds ESMI II d'Eurazeo
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 09:00
"Lancé en décembre 2025, ce fonds est dédié au soutien de la décarbonation et de la transition énergétique du secteur maritime européen au moyen de solutions asset-based, sous forme de dette senior sécurisée", rappelle la société d'investissement.
ESMI II se concentre sur des actifs liés au transport maritime, aux énergies renouvelables ou aux infrastructures portuaires, avec un fort accent mis sur des actifs intégrant les conceptions les plus récentes et des technologies plus durables.
Ce 1er closing a déjà été suivi de 2 investissements réalisés dans les 6 semaines suivant le lancement du fonds, avec le financement de 2 navires neufs et éco-responsables pour un armateur néerlandais de taille intermédiaire, Longship Group.
L'équipe ESMI II est conseillée par Elbe Financial Solutions. Le fonds bénéficie également du soutien du Fonds européen d'investissement, ainsi que de MAIF, Suravenir (Groupe Crédit Mutuel Arkéa), AG2R La Mondiale et L'Auxiliaire.
Valeurs associées
|50,4500 EUR
|Euronext Paris
|+0,90%
A lire aussi
-
La SNCF a été condamnée lundi à verser 274 millions d'euros d'indemnités à une société concessionnaire à Paris de la gare du Nord, contrôlée par une filiale de la holding familiale des Mulliez, propriétaires d'Auchan ou Leroy Merlin, pour avoir rompu unilatéralement ... Lire la suite
-
Le groupe de luxe français Kering PRTP.PA a fait état mardi d'une baisse légèrement inférieure aux prévisions de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, alors que les investisseurs attendent des détails sur le plan du directeur général Luca de Meo pour redresser ... Lire la suite
-
* APERAM APAM.AS - Alphavalue relève sa recommandation à "ajouter" contre "réduire" et son objectif de cours à 53 euros contre 42,1 euros. * ARKEMA AKE.PA - Goldman Sachs relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et son objectif de cours à 71 euros contre ... Lire la suite
-
Le géant pétrolier britannique BP a vu son bénéfice annuel plonger de 86% l'an dernier, à 55 millions de dollars, plombé par la baisse des prix du pétrole et une lourde charge liée à la transition énergétique, a-t-il annoncé mardi. En pleine révolution interne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer