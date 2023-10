PREDILIFE : REMBOURSEMENT EN SUISSE DES BILANS PREDILIFE PAR LE GROUPE MUTUEL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 9 OCTOBRE 2023

REMBOURSEMENT EN SUISSE DES BILANS PREDILIFE

PAR LE GROUPE MUTUEL

Villejuif, le 9 octobre 2023, 08h00 – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui le remboursement en Suisse des bilans Predilife par le Groupe Mutuel.

Le Groupe Mutuel est l'un des leaders suisses de l'assurance de personnes et de l'assurance-maladie en particulier avec plus de 1,3 million de clients privés et 28 000 entreprises.

L'assurance complémentaire Optimum vise à proposer une couverture médicale optimale en toutes circonstances, avec un volet axé sur la prévention.

Dans ce cadre, les bilans prédictifs de Predilife seront remboursés à hauteur de 50% pour un maximum de 200 CHF par année civile.

« Ce remboursement par un assureur suisse est aujourd'hui le premier à prendre effet. Il est le fruit d'une longue collaboration avec des médecins et laboratoires suisses pour constituer un écosystème permettant la prévention personnalisée du cancer du sein », déclare Stéphane Ragusa, PDG de Predilife.

A propos du Groupe Mutuel

Avec plus de 2800 collaboratrices et collaborateurs répartis dans toute la Suisse, le Groupe Mutuel est au service de 1,36 million de clients individuels et de 28 000 entreprises. Seul assureur global de Suisse, le Groupe Mutuel se positionne comme le partenaire de référence dans le domaine de la santé et de la prévoyance pour les clients privés et les entreprises. Son chiffre d'affaires dépasse les 5,3 milliards de francs. Grâce à des solutions adaptées à chacun, dans l'assurance de base (LAMal) et les assurances complémentaires (LCA), il figure au 3 e rang des assureurs santé en Suisse. Le Groupe Mutuel propose également une palette de produits complète dans la prévoyance individuelle et les assurances de patrimoine. L'assureur basé à Martigny offre aux entreprises de toutes tailles des solutions pour la perte de gain maladie, l'assurance-accidents (LAA) ainsi que la prévoyance professionnelle (LPP).

Dans le domaine des assurances santé pour entreprises, le Groupe Mutuel se situe au 5 e rang national.

A propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk ® , un test de prédiction de risque de cancer du sein et un bilan de prédiction multipathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com

Contacts

Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com

Relations Presse CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xW9xZshmlWnGxnFvaMtnaWpkb29iyGfIlmnGl5RsacqdaZ2Rx5xpaciWZnFjl2lp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/82243-cp-groupe-mutuel-x-predilife_09.10.2023.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com