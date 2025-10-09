PREDILIFE : PREDILIFE : Résultats semestriels 2025 - Multiplication du chiffre d'affaires par 2,5

Résultats semestriels 2025

Multiplication du chiffre d'affaires par 2,5

Villejuif, France, le 9 octobre 2025 à 18H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce ses résultats semestriels 2025 arrêtés par le conseil d'administration du 9 octobre 2025 et n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'audit par les commissaires aux comptes.

Une demande des entreprises portée par des changements structurels

Le déploiement des bilans de santé prédictifs auprès des entreprises poursuit sa progression grâce à une demande croissante. En effet, dans un contexte marqué par la hausse des arrêts de travail et la baisse de la prise en charge par l'assurance maladie, près de 80 % des salariés expriment le souhait de bénéficier d'une solution de santé préventive.

Predilife s'impose ainsi comme un partenaire de référence pour les employeurs soucieux d'intégrer la prévention dans leur politique de santé au travail.

Une croissance du chiffre d'affaires en forte hausse

Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires affiche une progression de 148% par rapport à 2024. Les produits constatés d'avance sont multipliés par 5. Ceux-ci correspondent à des ventes dont la réalisation de la prestation est en cours et donc à un chiffre d'affaires futur.

Ces éléments reflètent la montée en puissance de contrats signés dans des secteurs variés (luxe, assurance, distribution). Le taux de satisfaction client s'établit à 4,7/5 et conduit des entreprises à étendre leur programme pilote vers des déploiements à plus large échelle.

De belles perspectives de croissance pour l'exercice 2025

Traditionnellement plus dynamique, le second semestre devrait bénéficier de la saisonnalité liée aux campagnes d'Octobre Rose et Movember. Predilife anticipe ainsi une poursuite de la croissance sur l'ensemble de l'exercice 2025.

Stéphane Ragusa, Président-Directeur Général de la société, déclare : « L'offre de bilans prédictifs, lancée il y a un peu plus de trois ans, voit son activité doubler chaque année. Cette dynamique repose sur des tendances structurelles fortes et une satisfaction clients élevée, ce qui ouvre de larges perspectives de développement. »

Information financière sélectionnée au 30 juin 2025

En Euros 30/06/2025 30/06/2024 Chiffre d'affaires 392 773 157 900 Produits constatés d'avance 388 380 72 014,16 Résultat d'exploitation (1 582 652) (2 122 642) Résultat financier (461 028) (365 710) Impôt sur les sociétés (155 777) (116 026) Résultat Net (1 887 716) (2 359 563) Trésorerie et équivalents 229 949 912 873

Au cours du premier semestre 2025, Predilife a enregistré un chiffre d'affaires de 392 773 euros, contre 157 900 euros pour la même période de 2024, soit une croissance de +148 %. À ce montant s'ajoutent 388 380 euros de produits constatés d'avance, correspondant à des commandes fermes passées avant la fin du premier semestre 2025, mais dont la réalisation interviendra sur les prochains mois. La société opère dans un contexte financier demeurant fragile, avec un horizon de trésorerie à court terme constituant une incertitude significative sur la continuité d'exploitation. Afin d'en limiter les effets, Predilife a mis en œuvre des mesures restrictives et de rationalisation de ses charges, permettant une réduction notable de ses dépenses opérationnelles au premier semestre. Parallèlement, la société poursuit des discussions actives avec plusieurs investisseurs en vue de sécuriser de nouveaux financements. Sur la base des démarches en cours, Predilife estime être en mesure de réaliser une augmentation de capital dans les prochains mois, ce qui permettra d'étendre son horizon de financement et de soutenir la poursuite de son plan de développement.

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2025 sera mis à disposition du public au plus tard le 31 octobre 2025 et sera disponible sur le site de Predilife, https://www.predilife.com , dans la rubrique Investisseurs/ rapports financiers.

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de Predilife. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Predilife, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des informations, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

