PREDILIFE : PREDILIFE: RÉSULTATS ANNUELS 2022 : PREDILIFE CONFIRME SA TRAJECTOIRE DE CROISSANCE ET ANNONCE UN DOUBLEMENT DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 27 AVRIL 2023

RÉSULTATS ANNUELS 2022 : PREDILIFE CONFIRME SA TRAJECTOIRE DE CROISSANCE ET ANNONCE UN DOUBLEMENT DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES

Villejuif, France, le 27 avril 2023 à 18H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2022, arrêtés par le conseil d'administration du 27 avril 2023. Les procédures d'audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes.

Stéphane Ragusa, Président-Directeur général de la Société déclare :

« Notre activité poursuit sa croissance avec un doublement du chiffre d'affaires chaque année depuis 2019. Notre offre à destination des entreprises rencontre un très bon accueil auprès des salariés avec d'excellents taux de recommandation qui nous permettent d'anticiper la poursuite durable de ce rythme de croissance. »

Analyse des résultats annuels :

En euros 2022 2021 Chiffre d'affaires 288.602 142.084 Autres produits d'exploitation 26.160 53.820 Charges d'exploitation (3.818.864) (3.716.721) Résultat d'exploitation (3.504.102) (3.520.367) Résultat net (3.654.592) (3.413.845) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 3.725.244 2.821.735

Au cours de l'exercice 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 288,6 K€ contre un chiffre d'affaires de 142,1 K€ en 2021, grâce notamment au lancement des bilans prédictifs à des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. De plus, il est à noter que la Société dispose de 96 K€ de produit constaté d'avance résultant de commandes passées en 2022 et restant à réaliser en 2023.

La perte d'exploitation s'est élevée à 3.497.874 euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 contre une perte d'exploitation de 3.510.390 euros au cours de l'exercice précédent. La perte nette de l'exercice 2022 s'est élevée à 3.645.758 euros contre une perte nette de 3.403.536 euros pour l'exercice 2021, liée à l'accroissement des dépenses marketing externes.

Au 31 décembre 2022, la position de trésorerie du Groupe s'élevait à 3 725,2 K€ contre 2 821,9 K€ l'exercice précèdent, bénéficiant notamment du produit de l'émission d'obligations réalisée en fin d'exercice.

Mise à disposition du rapport financier annuel 2022

Le rapport financier annuel au 31 décembre 2022, intégrant le rapport de gestion, les comptes annuels et consolidés 2022 ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur lesdits comptes, sera mis à disposition du public au plus tard le 30 avril 2022. Il sera disponible sur le site de Predilife, http://www.predilife.com , dans la rubrique Investisseurs/ rapports financiers.

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com

Contacts



Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com



Relations Presse CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr

