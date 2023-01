PREDILIFE : PREDILIFE: INITIATION DE COUVERTURE PAR IN EXTENSO/ OBJECTIF DE COURS A 9,76 EUROS

INITIATION DE COUVERTURE PAR IN EXTENSO

OBJECTIF DE COURS A 9,76 EUROS

Villejuif, France, le 11 janvier 2023 à 18H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce l'initiation de la couverture de son titre par In Extenso Financement & Marché, banque d'investissement dédiée aux TPE et PME en croissance.

Dans son étude d'initiation publiée le 11 janvier 2023, In Extenso Financement & Marché entame le suivi du titre avec une recommandation à l'achat fort et valorise PREDILIFE à 9,76 € par action (étude disponible ici ).

Le contrat de recherche souscrit auprès de In Extenso Financement & Marché s'inscrit dans la volonté de PREDILIFE de renforcer sa visibilité boursière auprès des investisseurs professionnels et individuels.

À propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Contacts

Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com

Relations Presse CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr

* Cette publication a été rédigée par In Extenso. Elle est délivrée à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une sollicitation d'ordre d'achat ou de vente des valeurs mobilières qui y sont mentionnées. L'information contenue dans cette publication ainsi que toutes les opinions qui y sont reprises, sont fondées sur des sources présumées fiables. Cependant In Extenso ne garantit en aucune façon l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations et personne ne peut s'en prévaloir. Toutes les opinions, projections et/ou estimations contenues dans cette publication reflètent le jugement de In Extenso à la date de celle-ci et peuvent être sujettes à modification sans notification. Cette publication est destinée exclusivement à titre informatif aux investisseurs classés « professionnels » ou « contrepartie éligible » au sens de la directive MIF et qui sont supposés élaborer leur propre décision d'investissement sans se baser de manière inappropriée sur cette publication. Si un particulier « non professionnel » venait à être en possession du présent document, il ne devra pas fonder son éventuelle décision d'investissement uniquement sur la base dudit document mais devra consulter ses propres conseils. Les investisseurs doivent se faire leur propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur mobilière mentionnée dans cette publication en tenant compte des mérites et risques qui y sont attachés, de leur propre stratégie d'investissement et de leur situation légale, fiscale et financière. Les performances historiques ne sont en aucun cas une garantie pour le futur.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m2hrZppsY2uZmmlplZWWnGpoZ2mSl5HIamSck2RxZJ2Xb3FkmZpnacqXZnBplWVo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78002-predilife-cp-mise-a-disposition-note-in-extenso-110123.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com