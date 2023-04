PREDILIFE : PREDILIFE ACCOMPAGNE COLAS RAIL POUR PRENDRE SOIN DE SES COLLABORATRICES AVEC LE BILAN PRÉDICTIF DU CANCER DU SEIN

Villejuif, France, le 11 Avril 2023 à 18H30 CET – Colas Rail, leader international des infrastructures ferroviaires, propose désormais le bilan prédictif du cancer du sein de PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) à ses collaboratrices de 40 à 49 ans.

Colas Rail, qui emploie 6 000 personnes et pour lequel la santé des collaborateurs est une priorité, a proposé le bilan prédictif du cancer du sein à ses salariées à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme.

« Nous sommes heureux de cette initiative de Colas Rail, dans la continuité de deux autres projets pleinement réussis avec le Groupe Bouygues, dont TF1. Je suis confiant dans la poursuite de nouvelles actions avec les entités du Groupe permettant d'inscrire notre accompagnement dans la durée. » déclare Stéphane Ragusa, PDG de PREDILIFE.

A propos de COLAS RAIL ( www.colasrail.com )

A travers ses projets et ses agences spécialisées, Colas Rail, la filiale rail du groupe Colas, propose des services d'études, de financement et de gestion de projets majeurs d'infrastructure ferroviaire (travaux de voies, signalisation, ventilation, désenfumage, commande-contrôle, fret, etc.) en France et à l'international. Colas Rail emploie 6 000 collaborateurs, qui travaillent dans 12 métiers différents, et représente 28 filiales/entités à travers le monde. En 2022, le chiffre d'affaires de la société s'élève à 1,2 milliard d'euros, dont 68% à l'international.

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com

Contacts

Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com



Relations Presse CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mnCclZtvY5ydy29vaMeabZaYbpxkxJKUaWjJxJNvk5aWmp9pm2pma8bIZnBqmGVm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79300-colas-rail-11042023.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com