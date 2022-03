PREDILIFE : MERCER INTEGRE A SON OFFRE LES BILANS DE PREVENTION MULTIPATHOLOGIES DE PREDILIFE

MERCER INTEGRE A SON OFFRE LES BILANS DE PREVENTION MULTIPATHOLOGIES DE PREDILIFE

Villejuif, France, le 2 mars 2022, 7h - PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée et Mercer, acteur majeur du conseil en ressources humaines, annoncent leur partenariat stratégique pour le déploiement des bilans de prévention multipathologies.

Mercer, qui compte 1,3 million de personnes assurées en France, allant des PME-TPE aux grandes organisations multinationales, propose désormais à ses entreprises clientes une approche innovante visant à améliorer la santé de leurs salariés.

Cette stratégie de prévention repose sur le ciblage des enjeux de santé propres à chaque entreprise puis à la quantification du coût que représente le risque identifié pour l'entreprise. Pour chaque risque identifié, Mercer propose ensuite des solutions concrètes visant à améliorer la santé des collaborateurs.

L'approche personnalisée de Mercer est aujourd'hui unique en France, elle permet d'estimer le coût global pour l'entreprise (dépenses de santé, arrêts de travail, coûts indirects, …) pour les principales catégories de risques : cancer du sein, maladies graves, troubles musculo squelettiques etc... Ces coûts peuvent représenter au total plusieurs points de masse salariale.

La mise en place de cette stratégie de prévention santé permet donc à la fois d'améliorer la santé des collaborateurs mais aussi d'éviter des coûts pour l'employeur. Pour éviter ces coûts, en particulier liés au cancer du sein et à des maladies graves, Mercer va proposer à ses clients les bilans de prévention multipathologies de PREDILIFE.

Cette offre a vocation à être proposée à toutes les entreprises clientes.

« Je suis très heureux de ce partenariat avec Mercer car il permet une véritable synergie industrielle grâce à leur estimation du coût des maladies. Cette quantification du besoin du côté des entreprises va permettre de mesurer l'impact de notre offre. Outre l'utilité médicale, c'est la mesure de l'intérêt financier qui va assurer un large déploiement de la médecine prédictive et préventive et je remercie Mercer d'avoir le premier initié cette approche en France » conclut Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.

A propos de MERCER

Mercer, filiale de Marsh McLennan, acteur majeur du conseil en ressources humaines depuis plus de 75 ans, accompagne la transformation des entreprises de toutes tailles pour repenser le monde du travail en modernisant leurs régimes de santé, de prévoyance et de retraite mais aussi en reconsidérant la gestion de leurs talents pour améliorer leur performance et leur bien-être. Cette transformation passe également par la digitalisation des processus, tant pour les fonctions RH que Finance, que Mercer propose en s'appuyant sur la solution Cloud Workday permettant aux organisations de gagner en agilité et en performance. Les directions financières peuvent aussi bénéficier des conseils et solutions technologiques sur-mesure de Mercer pour optimiser leurs stratégies d'investissement.

En France, Mercer déploie aussi son expertise auprès des TPE-PME, des travailleurs indépendants et des particuliers (couverture santé et prévoyance, complémentaires santé étudiante, famille ou senior, épargne salariale, multirisque, retraite, mobilité internationale, téléassistance, assureur emprunteur, …) grâce à son département dédié « Mes Solutions Mercer ».

Aujourd'hui, Mercer compte environ 25 000 collaborateurs – dont plus de 700 en France, répartis sur 12 sites - implantés dans 43 pays, qui aident au quotidien ses clients à construire un avenir plus prometteur dans 130 pays.

Le groupe Marsh McLennan (NYSE : MMC) - spécialiste mondial de la gestion des risques et du courtage d'assurance - s'appuie sur 83 000 collaborateurs et présente un chiffre d'affaires annuel de près de 20 milliards $ par l'intermédiaire de ses quatre entités : Mercer, Marsh, Guy Carpenter et Oliver Wyman.

Plus d'informations : www.mercer.fr

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise des bilans de prédiction permettant de prévenir les principales maladies graves.

Pour en savoir plus : www.predilife.com

