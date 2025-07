Predilife: lancement d'une offre privée d'OCEANE information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 15:03









(CercleFinance.com) - Predilife, spécialiste des solutions de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce le lancement d'une offre privée d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), à échéance 2029.



'Le produit de l'offre servira principalement à sécuriser la poursuite de l'activité auprès des entreprises, à court et moyen terme', explique la société, précisant que son horizon de trésorerie actuel court jusqu'en août 2025.



Les OCEANE porteront intérêt à un taux de 8,5% l'an à compter de leur date d'émission, soit le 25 juillet. Il est précisé que les intérêts seront capitalisés tous les ans et ne feront l'objet d'aucun versement sur une base annuelle par la société.





