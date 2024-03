PREDILIFE : L'Unédic offre à ses employés un bilan prédictif multi-pathologies

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 07 MARS 2024

L'Unédic offre à ses employés un bilan prédictif multi-pathologies

Villejuif, France, le 07 mars 2024 à 08h30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth Paris - FR0010169920 – ALPRE) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce son partenariat avec l'Unédic, association chargée par délégation de service public de la gestion de l'assurance chômage en France, au service de la cohésion sociale et en soutien de l'économie.

Affichant un engagement constant pour protéger les salariés tout au long de leur carrière, en étroite proximité avec les réalités de l'emploi, l'Unédic se mobilise pour la santé de la centaine de ses collaborateurs, notamment ceux âgés de plus de 40 ans, en leur offrant la possibilité de réaliser un bilan Predilife pour une prévention personnalisée des principaux cancers et des maladies cardio-vasculaires.

Stéphane Ragusa, PDG, déclare : « Nous sommes honorés de voir l'Unédic proposer notre solution à ses employés. Cette institution chargée d'une délégation de service public est connue de tous et ses objectifs de retour au travail sont parfaitement alignés avec notre mission de maintien en bonne santé de tous les salariés. »

Arnaud Carrere, DRH de l'Unédic, déclare : « Depuis la COVID, l'imbrication vie personnelle et vie professionnelle s'est accentuée. En tant qu'employeur nous sommes passés d'une posture nous obligeant à veiller à la santé et à la sécurité des salariés à une posture de facilitateur pour prendre soin de soi et du collectif. C'est pourquoi nous proposons à nos collaborateurs des bilans de santé préventifs afin de les encourager à prendre soin d'eux. L'accompagnement et la prévention font partie intégrante de notre responsabilité sociétale d'entreprise. »

A propos de l'Unédic

L'Unédic est une association paritaire, de statut privé, regroupant des représentants des salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et FO) et des représentants des employeurs (Medef, CPME et U2P). Elle pilote et gère l'Assurance chômage en veillant à protéger les parcours professionnels au plus près des réalités de l'emploi, tout en étant attentive aux besoins des employeurs. Sa connaissance du marché du travail et sa faculté d'anticipation de la conjoncture économique lui permettent de garantir la solidité de ce régime à la fois assurantiel et solidaire. Ancrée sur tout le territoire grâce à son réseau d'instances paritaires régionales (IPR) et en interaction avec un écosystème large de partenaires institutionnels en France et à l'international, l'Unédic est un rouage essentiel au dynamisme de l'emploi. Sans cesse en mouvement, depuis plus de 60 ans, elle consolide et renouvelle l'Assurance chômage au service de la cohésion sociale et en soutien de l'économie française.

Pour en savoir plus : www.unedic.org

A propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com

