PREDILIFE : ÉTUDE IPSOS SUR LE RÔLE DES ENTREPRISES DANS LA SANTÉ DES COLLABORATEURS : 68% DES SALARIÉS INTÉRESSÉS PAR UN BILAN PRÉDICTIF

Villejuif, France, le 30 mai 2023 à 18H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée a mené une étude portant sur la prévention de la santé des collaborateurs en entreprises, en collaboration avec l'institut de sondage IPSOS. 1 000 salariés d'entreprises privées ou semi-publiques ont répondu à un questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 29 mars et 181 décideurs exerçant dans des sociétés privées d'au moins 100 salariés ont répondu à l'enquête téléphonique du 27 mars au 27 avril 2023.

Les trois grands enseignements de cette étude :

Salariés et décideurs établissent un lien direct entre le bien-être et la santé des collaborateurs et la performance en entreprise : les salariés attribuent en effet une note moyenne de 7,6/10 et 7,5/10 côté décideurs. Alors que 24% des sociétés interrogées disposent d'un budget santé dédié, 95% des salariés considèrent que ce budget est nécessaire dans le cadre des actions menées par l'entreprise.

8 salariés sur 10 sont sensibles à la considération de la santé des employés par l'entreprise au moment de choisir la société dans laquelle ils souhaitent travailler.

L'entrée de la médecine prédictive en entreprise est très bien accueillie par les salariés : en effet, 68% des salariés se disent intéressés pour réaliser un bilan prédictif dans le cas où leur entreprise leur proposerait ce dispositif.

" Les résultats de cette étude sont très prometteurs pour la suite. Le contexte post Covid et la nécessité actuelle d'améliorer la marque employeur confirment le rôle fondamental de l'entreprise dans la prévention de la santé des collaborateurs. Notre offre de bilans prédictifs portant sur les principaux cancers et maladies cardiovasculaires apparaît comme une opportunité d'accroître le lien entre l'entreprise et ses ressources humaines ce qui est bénéfique à la fois pour la performance de l'entreprise et du point de vue des critères ESG " déclare Stéphane Ragusa, Président-Directeur général de PREDILIFE.

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com

