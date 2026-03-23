PRECIEUX-L'or se redresse après son plus bas niveau en quatre mois, tandis que le pétrole chute après que Trump a reporté les frappes contre l'Iran

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* L'or réduit ses pertes, en baisse de 2%

* Le Brent chute de plus de 12 % après les propos de Trump

* Trump déclare avoir reporté les frappes sur les centrales électriques iraniennes

(Mise à jour pour les échanges de mi-séance dans la zone EMEA) par Ishaan Arora et Pablo Sinha

L'or a effacé quelques pertes antérieures lundi après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il retarderait toute frappe sur les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes.

L'or au comptant XAU= était en baisse de 2,2% à 4 388,22 $ l'once à 1230 GMT, étendant les pertes à une neuvième session consécutive. Avant l'annonce de Trump, l'or avait chuté de 8 % à un moment donné pour atteindre son plus bas niveau en quatre mois.

L'or a chuté d'environ 17 % depuis le début du conflit au Moyen-Orient le 28 février, et a reculé d'environ 22 % par rapport à son pic record de 5 594,82 $ atteint le 29 janvier. La semaine dernière, le lingot a enregistré sa pire semaine en 43 ans.

Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en avril ont chuté de 4,2 % à 4 382,30 dollars.

"En dépit d'un effondrement assez épique dans les premières heures, nous observons une chasse aux bonnes affaires aux niveaux inférieurs, ramenant le marché à peu près au niveau où il a terminé la semaine dernière. Je pense donc que nous avons affaire à des stratégies traditionnelles et macroéconomiques", a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman.

L'or a chuté de plus de 8 % plus tôt dans la session, sur fond de renforcement du dollar et d'attentes croissantes de hausses des taux d'intérêt aux États-Unis. La hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Iran a alimenté les craintes d'inflation et, bien que l'or soit considéré comme une protection à long terme contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt diminue l'attrait de cet actif sans rendement.

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 13 % après que Trump a reporté les frappes sur l'infrastructure énergétique iranienne. O/R

Trump a déclaré que les États-Unis avaient eu des conversations positives et productives avec l'Iran, alors que l'agence de presse iranienne Fars, citant une source, a rapporté qu'il n'y avait pas eu de communication directe avec les États-Unis ou par le biais d'intermédiaires.

Certains analystes estiment que la trajectoire générale de l'or pourrait rester positive, le métal ayant progressé d'environ46 % sur un an.

"Une fois que la poussière sera retombée et que la vague actuelle de ventes forcées aura suivi son cours, les perspectives pour l'or en particulier pourraient s'améliorer à nouveau de manière significative", a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank, dans une note.

L'argent au comptant XAG= était en hausse de 0,6 % à 68,16 $ l'once et le platine XPT= a chuté de 1,3 % à 1 897,17 $. Les deux métaux ont atteint leurs plus bas niveaux depuis la mi-décembre. Le palladium XPD= a grimpé de 3,6 % à 1 454,64 $.