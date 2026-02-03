PRECIEUX-L'or s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse quotidienne depuis 2008 ; l'argent rebondit également

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'or fait un bond de plus de 5 %, l'argent de plus de 9 %

*

Un analyste estime que l'or reprend sa progression à long terme

*

Pas de rapport sur l'emploi américain vendredi en raison de la fermeture partielle du gouvernement

(Mise à jour pour la session matinale de l'AMERS) par Anmol Choubey

Les prix de l'or et de l'argent ont fortement rebondi mardi après une chute brutale au cours des deux dernières séances et le lingot était en passe de connaître sa plus forte hausse quotidienne depuis novembre 2008, les chasseurs de bonnes affaires étant intervenus dans un contexte de fondamentaux solides.

L'or au comptant XAU= a augmenté de 5,1% à 4 901,75 $ l'once à 09:36 a.m. ET (1436 GMT), se redressant du plus bas de lundi de 4 403,24 $ mais se négociant toujours en dessous du record de la semaine dernière de 5 594,82 $.

Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en avril ont augmenté de 5,9% à 4 926,40 $ l'once. L'argent a bondi de 9,4 % à 86,92 dollars l'once mardi, après une baisse record de 27 % en une journée vendredi et une nouvelle chute de 6 % lundi.

"Je considère que les pertes récentes sont correctives dans le cadre de la tendance haussière à long terme", a déclaré Peter Grant, vice-président et stratège principal pour les métaux chez Zaner Metals. Il a ajouté que bon nombre des facteurs fondamentaux qui ont poussé l'or à la hausse ces dernières années restent fermement en place.

"À ce stade, nous devrions assister à une période de consolidation, avec 4 400 dollars comme niveau de soutien important à la baisse et une résistance probablement autour de 5 100 dollars à la hausse", a déclaré M. Grant. Les métaux précieux ont fortement reculé au cours des deux dernières séances alors que Kevin Warsh a été nommé le prochain chef de la Réserve fédérale, après le départ du président Jerome Powell en mai. Les investisseurs s'attendent à ce que Warsh soutienne les baisses de taux mais resserre le bilan de la Fed. En outre, le CME Group a relevé les exigences de marge sur les contrats à terme de métaux précieux, ce qui a encore pesé sur les prix. Malgré la récente volatilité, les analystes s'attendent globalement à ce que le marché haussier se poursuive et que le métal jaune atteigne de nouveaux sommets dans le courant de l'année.

"Nous nous attendons à ce que les prix reprennent leur hausse à long terme à un rythme plus durable, car les investisseurs restent extrêmement préoccupés par les conditions économiques et politiques", a déclaré Jeffrey Christian, associé directeur du CPM Group.

L'or est largement considéré comme une valeur refuge et se comporte généralement bien lorsque les taux d'intérêt sont bas.

Par ailleurs, le Bureau américain des statistiques du travail a déclaré lundi que le rapport sur l'emploi de janvier, très attendu, ne serait pas publié ce vendredi en raison de la fermeture partielle du gouvernement fédéral .

Parmi les autres métaux, le platine au comptant XPT= a augmenté de 6,3% à 2 255,55 $ l'once, tandis que le palladium

XPD= a augmenté de 5,1% à 1 806,85 $.