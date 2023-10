Precia: "Première partie d’exercice excellente, légère prudence sur le S2"

Publication des résultats semestriels 2023



Precia communique d’excellents résultats au titre du premier semestre 2023. Le chiffre d’affaires du groupe atteint 86,4 M€ (+10,4%, +11,8% en organique) pour un ROC de 10,6 M€, soit une marge de 12,3% (vs 6,7% au S1 2022) et un RNpg de 6,7 M€ (vs 3,0 M€), traduisant l’excellente gestion du groupe ainsi que le levier opérationnel du modèle. La direction invite toutefois à une relative prudence sur le second semestre et constate un ralentissement du carnet de commandes dans un contexte macro-économique incertain.



Perspectives et révision des estimations



La première partie d’exercice du groupe a été excellente et traduit, une fois de plus, toute la qualité de l’exécution du management. Cependant, dans un contexte macro-économique où les donneurs d’ordres restent frileux, Precia invite à la prudence et constate, sans la chiffrer, une baisse du carnet de commandes avec des prises de nouvelles commandes à un niveau similaire à 2019 (backlog de 44 M€). Si aucune guidance chiffrée n’est donnée, nous revoyons légèrement à la hausse (post S1 supérieur à nos estimations) notre prévision de CA à 166,5 M€ pour un ROC de 14 M€ (marge de 8,4%, +150 bps), impliquant un S2 2023e flat sur la top line.



Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours ressort inchangé à 40 € et notre recommandation reste à Achat.