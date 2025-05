Precia Molen: retrait de 4% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - Precia Molen annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 38,3 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, en retrait de 4% en comparaison annuelle (dont -3,2% à périmètre et taux de change constants).



Le fournisseur d'instruments de pesage a enregistré en France un recul 4,8% (-1,7% à périmètre constant), qui s'explique par des difficultés pour livrer les clients, ce qui engendre des retards.



Après ce début d'année contrasté, avec une bonne prise de commandes sur la France et un attentisme en Europe du Nord, Precia estime que, hors cession de l'activité pesage commercial, son chiffre d'affaires 2025 devrait être en croissance modérée.





