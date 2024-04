Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Precia: baisse de 8% du RNPG en 2023 information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Precia publie au titre de 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 8% à 5,15 millions d'euros, soit 0,95 euro par action, malgré une hausse de 46% du résultat opérationnel courant à 16 millions, soit une marge améliorée de 2,5 points à 9,4%.



A 170,2 millions d'euros, le chiffre d'affaires du fournisseur d'instruments de pesage a progressé de 7,4% (+9,1% hors effet périmètre et change). Son carnet de commande 2023 s'est stabilisé à un niveau d'activité de quatre mois.



Au regard de la performance opérationnelle, un dividende de 0,40 euro par action, contre 0,35 euro l'an passé, sera proposé à l'AG prévue le 24 juin. Pour 2024, Precia estime que son chiffre d'affaires devrait être 'en croissance modéré'.





