Preatoni:introduction en Bourse sur Euronext Access+ à Paris

(CercleFinance.com) - Euronext célèbre aujourd'hui l'introduction en Bourse de Preatoni Group sur Euronext Access+ à Paris.



Ce groupe international est spécialisé dans la détention et l'exploitation de résidences touristiques et le développement immobilier.



Il est spécialisée dans l'Hôtellerie-Tourisme, en Egypte et en Italie, et dans le développement immobilier résidentiel et tertiaire dans la zone EMEA (Pays Baltes, Dubaï).



Grâce à cette introduction en Bourse, le groupe vise à accélérer sa croissance et à renforcer sa notoriété.



L'introduction en bourse de Preatoni Group a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation le 12 février des 8 807 035 actions qui composent son capital.



Le prix de l'offre a été fixé à 41 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élevait ainsi à 361 millions d'euros.





