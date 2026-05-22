PREATONI GROUP : PREATONI Group, groupe international spécialisé dans la détention et l'exploitation de resorts touristiques et le développement immobilier, annonce le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 de sa filiale Pro Kapital Grupp

Paris, le 22 mai 2026

PREATONI Group (Euronext Paris - ISIN : FR001400WXE7 - code mnémonique : ALPG), groupe international spécialisé dans la détention et l'exploitation d'actifs hôteliers et dans le développement immobilier résidentiel, publie le chiffre d'affaires non audité du 1 er trimestre 2026 de sa filiale AS Pro Kapital Grupp [1] .

PREATONI Group rappelle qu'elle exerce une activité d' Hôtellerie/Tourisme en Egypte et en Italie et une activité de promotion immobilière dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), à travers sa filiale AS Pro Kapital Grupp (ci-après ‘Pro Kapital'). Cette activité consiste en la construction, la rénovation et le développement d'immeubles d'habitation et la création de quartiers résidentiels et commerciaux.

Activité et principaux faits marquants du 1 er trimestre 2026

En dépit du contexte géopolitique, Pro Kapital Grupp poursuit sa trajectoire de développement profitable au cours du 1 er trimestre 2026.

Cette activité opérationnelle s'est traduite, au cours du 1 er trimestre 2026, par une progression de l'ensemble des indicateurs financiers (chiffre d'affaires, marge brute, résultats et flux de trésorerie) par rapport au 1 er trimestre 2025.

Le groupe présente ci-dessous les étapes d'avancement de ses différents programmes.

Tallin (Estonie)

A Kristiine City, le Groupe :

a poursuivi le développement du Black building (immeuble résidentiel de 90 unités dont l'essentiel de la livraison est prévu pour octobre-novembre 2026).

a lancé le projet Musketäri Majad (2 immeubles et144 logements) dont les réservations ont débuté sur ce trimestre.

Le Groupe poursuit la conception et l'obtention des autorisations et permis des autres projets à Kristiine City (environ 35 000 m2 de surface brute construite et 350 unités).

Riga (Lettonie)

Le projet Blue Marine se poursuit conformément au calendrier de développement et commercialisation.

Vilnius (Lituanie)

Le projet City Villas est en phase finale d'achèvement.

Le Groupe a poursuivi la préparation du projet Borgo (transformation d'un ancien bâtiment scolaire en 50 appartements de luxe) dont les travaux devraient débuter au cours du 2 nd semestre 2026.Haut du formulaire

Eléments financiers

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de Pro Kapita Grupp [2] s'élève à 15,1 M€ au 1 er trimestre 2026, en hausse de +21,0% par rapport à la même période en 2025 (T1 2025 : 12,5 millions d'euros), soutenu par les livraisons d'appartements des projets Kalaranna et Uus-Kindrali à Tallinn, ainsi que le projet City Villas à Vilnius.

Marge brute

Sur ce 1 er trimestre 2026, la marge brute s'élève à 5,7 millions d'euros, contre 4,2 millions d'euros sur la même période en 2025.

Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation est de 4,0 M€ au 31 mars 2026 contre 2,5 M€ sur la même période l'an dernier.

Résultat net

Le résultat net ressort à 2,8 M€ au 31 mars 2026 contre 1,9 M€ un an plus tôt.

Flux de trésorerie

Au 31 mars 2026, les flux de trésorerie des activités opérationnelles s'élèvent à 10,0 M€, contre 1,3 M€ un an plus tôt.

Conformément à la règlementation qui lui est applicable sur la Bourse de Tallin, Pro Kapital a publié sur son site internet ses états financiers provisoires (plus d'informations sur : https://www.prokapital.com /).

A propos de PREATONI Group

Créé et développé par Ernesto Preatoni, PREATONI Group est un groupe international spécialisé dans la détention et l'exploitation de resorts touristiques, principalement en Egypte et en Italie, et dans le développement immobilier résidentiel dans les pays baltes. Inspiré par l'esprit pionnier de son fondateur, Ernesto Preatoni, PREATONI Group, est un groupe immobilier coté unique intégrant un modèle original de développement et fortement créateur de valeur. Le Groupe compte plus de 1 500 collaborateurs dans le monde. PREATONI Group, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Growth (code ISIN : FR001400WXE7).

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline Petureaux

apetureaux@actus.fr

T: 01 53 67 36 72 Relations presse

ACTUS finance & communication

Deborah Schwartz

dschwartz@actus.fr

T: 01 53 67 36 35

WWW.PREATONIGROUP.COM

[1] Détention à 49,62% (consolidée en intégration globale) et cotée sur le Nasdaq Baltic Stock Exchange de Tallinn - ISIN : EE3100006040 – code mnémonique : PKG1T

[2] Les revenus des ventes immobilières sont enregistrés au moment où le titre de propriété est transféré à l'acheteur. Par conséquent, les revenus des ventes immobilières dépendent du cycle de construction, de l'achèvement des projets résidentiels et des signatures chez le notaire.