Preatoni Group: EBITDA FY25 bondit à 25,3 M€; chiffre d’affaires grimpe de 58% à 106,2 M€

* Preatoni Group a dégagé un résultat net de 1,8 M€ en 2025, contre une perte nette de 16,9 M€ un an plus tôt. * Chiffre d’affaires en hausse de 58% à 106,2 M€, tiré par la progression des deux branches Développement immobilier et Hôtellerie/Tourisme. * EBITDA a bondi à 25,3 M€ avec une marge de 23,8%, contre 2,9% en 2024. * Free cash-flow repasse dans le vert à 17,2 M€ tandis que la dette nette recule de 11,7 M€ à 73,6 M€. * Sur 2026-2028, le groupe vise une croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires supérieure à 5% avec une marge d’EBITDA supérieure à 20%, sauf perturbations géopolitiques importantes. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Preatoni Group SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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