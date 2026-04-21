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Preatoni améliore fortement sa rentabilité en 2025
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 08:41

Preatoni Group dévoile une perte nette part du groupe de -4,66 MEUR au titre de 2025, réduite par rapport à celle de -14,66 MEUR de l'année précédente, ainsi qu'un free cash-flow positif de 17,2 MEUR, à comparer à -4,2 MEUR en 2024.

Le groupe spécialisé dans la détention et l'exploitation d'actifs hôteliers et dans le développement immobilier résidentiel a vu son EBITDA passer de 1,95 MEUR en 2024 à 25,25 MEUR en 2025, soit une marge d'EBITDA portée à 23,8% contre 2,9% un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires a grimpé de 58% à 106,2 MEUR au 31 décembre 2025, avec une forte amélioration de la performance opérationnelle de ses deux branches d'activités (Hôtellerie/Tourisme et Développement immobilier).

Pour les 3 prochaines années (2026-2028), Preatoni vise une croissance de son chiffre d'affaires à un rythme annuel moyen supérieur à 5% sur la période (TCAM), couplée à une marge d'EBITDA supérieure à 20%, sauf perturbations géopolitiques importantes.

Par ailleurs, il confirme son ambition de procéder au transfert de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth au 1er semestre 2026, sous réserve d'avis favorable d'Euronext Paris, projet qui a été approuvé par l'AG mixte du 16 janvier.

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