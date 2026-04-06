Praxis Precision Medicines progresse grâce à un médicament contre l'épilepsie qui réduit les crises chez les enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Praxis Precision Medicines PRAX.O augmentent de 4,7 % à 325 $ avant bourse

** La société affirme que son médicament expérimental elsunersen réduit les crises dans une forme rare d'épilepsie infantile; SCN2A-DEE est un trouble cérébral génétique qui commence tôt dans la vie et provoque des crises fréquentes et difficiles à traiter

** La société affirme qu'une étude préliminaire sur neuf enfants a montré une réduction de 77 % des crises mensuelles par rapport au placebo

** 71% des enfants traités ont vu leurs crises diminuer de plus de la moitié au bout de six mois, les bénéfices pouvant durer jusqu'à un an

** Les enfants ont également montré des gains dans le sommeil, les mouvements, le tonus musculaire et l'attention; aucun problème de sécurité sérieux n'a été observé

** L'entreprise indique qu'elle mène un essai plus important et qu'elle partagera d'autres données lors de réunions scientifiques

** En date de la dernière clôture, l'action a augmenté de ~5% depuis le début de l'année