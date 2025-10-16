Praxis monte en flèche grâce à un médicament contre les troubles du mouvement qui atteint les objectifs de l'essai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

16 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Praxis Precision Medicines PRAX.O ont bondi de228 % pour atteindre leur plus haut niveau en trois ans, soit 130,87 $

** La société déclare que son médicament expérimental contre les troubles du mouvement, l'ulixacaltamide, a atteint les principaux objectifs de deux études de stade avancé pour le tremblement essentiel, une condition qui provoque des tremblements involontaires, souvent dans les mains, perturbant les tâches quotidiennes

** Les patients traités par le médicament ont montré une amélioration de leur fonctionnement et ont maintenu l'effet dans le temps - PRAX

** L'analyste Yasmeen Rahimi de Piper Sandler a déclaré que l'obtention des données de l'essai validait une opportunité majeure pour la société

** La société affirme qu'il n'y a pas d'effets secondaires graves liés au médicament; les plus fréquents sont les étourdissements et le brouillard cérébral ** PRAX est en voie d'ajouter environ 2,93 milliards de dollars à la capitalisation boursière, si les gains se maintiennent

** A la clôture de mercredi, la société comptait 22 417 761 actions en circulation pour une capitalisation boursière de 1,29 milliard de dollars - LSEG

** Si l'on tient compte de l'évolution des séances, l'action a plus que doublé depuis le début de l'année