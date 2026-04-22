Pratt & Whitney accélère au Maroc et investit dans la maintenance aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 16:12
Pratt & Whitney Canada annonce l'ouverture d'une nouvelle usine à Nouaceur, au Maroc, dédiée à la production de pièces usinées pour ses moteurs, dont la famille PT6. Le site de 130 000 pieds carrés (environ 12 000 m2) devrait créer quelque 200 emplois d'ici 2030 et soutenir la montée en cadence industrielle du groupe. Cette implantation vise à renforcer une chaîne d'approvisionnement mondiale plus résiliente, tout en développant les compétences locales.
En parallèle, Pratt & Whitney annonce un investissement de plus de 100 MUSD dans trois sites de maintenance, réparation et révision (MRO, Maintenance, Repair and Overhaul) aux Etats-Unis, situés au Texas, en Floride et en Arkansas. Ces investissements visent à accroître les capacités de maintenance du moteur GTF (Geared Turbofan), notamment via l'extension des infrastructures et l'ajout d'équipements.
Le groupe consacre notamment 78 MUSD à un nouveau site de 500 000 pieds carrés (environ 46 000 m2) au Texas pour la gestion de pièces d'occasion, 20 MUSD en Floride pour augmenter de 40% la capacité MRO, et 4,7 MUSD en Arkansas pour développer des réparations intégrant la fabrication additive. Ces initiatives doivent améliorer la rapidité de traitement et réduire les délais d'immobilisation des moteurs.
Plus tôt en 2026, une extension de 70 MUSD en Géorgie a également permis d'augmenter de plus de 25% la capacité annuelle du site de Columbus. Au total, le réseau mondial GTF compte 21 centres moteurs et environ 40 ateliers de réparation de composants, avec plus de 2 700 avions déjà livrés équipés de ce moteur.
Le titre recule de 2,9% à Wall Street.
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