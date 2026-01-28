PPG Industries chute après une baisse des bénéfices au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
** Les actions du fournisseur mondial de peinture PPG Industries PPG.N ont baissé de 2 % à 110,28 $ avant le marché
** La société manque l'estimation de pour le bénéfice du 4ème trimestre
** La demande en Europe et dans l'ensemble des marchés industriels mondiaux devrait rester faible en 2026
** Les ventes nettes totales ont augmenté à 3,91 milliards de dollars au 4ème trimestre, contre 3,73 milliards de dollars l'année précédente
** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,51 $ par action contre une estimation de 1,58 $ - données LSEG
