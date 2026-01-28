 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PPG Industries chute après une baisse des bénéfices au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier -

** Les actions du fournisseur mondial de peinture PPG Industries PPG.N ont baissé de 2 % à 110,28 $ avant le marché

** La société manque l'estimation de pour le bénéfice du 4ème trimestre

** La demande en Europe et dans l'ensemble des marchés industriels mondiaux devrait rester faible en 2026

** Les ventes nettes totales ont augmenté à 3,91 milliards de dollars au 4ème trimestre, contre 3,73 milliards de dollars l'année précédente

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,51 $ par action contre une estimation de 1,58 $ - données LSEG

Valeurs associées

PPG INDUSTRIES
110,360 USD NYSE -2,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank