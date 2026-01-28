PPG Industries chute après une baisse des bénéfices au quatrième trimestre

28 janvier -

** Les actions du fournisseur mondial de peinture PPG Industries PPG.N ont baissé de 2 % à 110,28 $ avant le marché

** La société manque l'estimation de pour le bénéfice du 4ème trimestre

** La demande en Europe et dans l'ensemble des marchés industriels mondiaux devrait rester faible en 2026

** Les ventes nettes totales ont augmenté à 3,91 milliards de dollars au 4ème trimestre, contre 3,73 milliards de dollars l'année précédente

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,51 $ par action contre une estimation de 1,58 $ - données LSEG