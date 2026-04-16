PPG atteint un sommet de plus d'un mois après des résultats préliminaires du T1 supérieurs aux attentes

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(Mises à jour)

16 avril - ** Les actions de PPG PPG.N grimpent de 5,3 % à 113,40 $, leur plus haut niveau depuis le 5 mars

** Le fabricant de peintures et de revêtements a publié un BPA ajusté préliminaire de 1,83 $ contre un consensus de 1,71 $, selon LSEG, citant la force de ses activités dans l'aérospatiale et les revêtements architecturaux en Amérique latine

** La société déclare avoir commencé à augmenter ses prix jusqu'à 20 % en raison du conflit au Moyen-Orient

** PPG a également acquis l'entreprise de solutions de marquage des chaussées Ozark Materials dans le cadre d'un accord en espèces d'environ 65 millions de dollars avec l'entreprise chimique Ingevity NGVT.N .

** PPG annoncera ses résultats pour le premier trimestre le 28 avril après la clôture des marchés américains

**En incluant les mouvements de la séance, les actions ont augmenté de10,7 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 2,5 % pour le S&P 500 .SPX .