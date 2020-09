Poxel publie ses résultats financiers du premier semestre 2020 et dresse un bilan de ses activités

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



Lyon, France, le 15 septembre 2020 -- POXEL SA (Euronext : POXEL -- FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), publie aujourd'hui ses résultats financiers pour le semestre clos au 30 juin 2020 et dresse un bilan de ses activités.



« Depuis le début de l'année, nous avons atteint un certain nombre d'objectifs cliniques et corporate importants pour la Société, notamment le renforcement de notre position de trésorerie grâce à plusieurs sources de financement, dont la souscription en mars de 10 millions d'euros dans le cadre de l'emprunt conclu avec IPF, une augmentation de capital de 17,7 millions d'euros en mai et un paiement d'étape de 4 millions d'euros reçu au troisième trimestre de notre partenaire Sumitomo Dainippon Pharma au titre du dépôt de la demande d'enregistrement de l'Imeglimine au Japon », a déclaré Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel. « Nous avons également réalisé des progrès significatifs dans nos programmes en cours de développement. Nous avons publié des résultats positifs d'études précliniques et cliniques pour le PXL770 et nous poursuivons l'évaluation d'autres maladies métaboliques, notamment chroniques et rares, pour nos plateformes AMPK et de molécules de TZD deutérées ».