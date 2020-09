Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu.



Lyon, France, le 3 septembre 2020 - POXEL SA (Euronext - POXEL - FR0012432516, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), présentera ses résultats semestriels 2020 le mardi 15 septembre 2020, après clôture des marchés.

L'équipe de direction de Poxel tiendra une conférence téléphonique en français, à 18h00, heure de Paris, à l'intention des investisseurs et analystes afin de présenter ses résultats semestriels 2020 ainsi que les derniers développements de la société.