Poxel présente de nouveaux résultats des études cliniques de Phase II et III de l'Imeglimine au Japon au 64ème Congrès annuel de la Société Japonaise du Diabète (JDS)

Lyon, France, le 20 mai 2021 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), a annoncé aujourd'hui la présentation de nouveaux résultats des études cliniques de Phase II et III d'Imeglimine au 64ème Congrès de la Société Japonaise du Diabète (JDS), qui se tient virtuellement du 20 au 22 mai 2021.