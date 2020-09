Poxel présente au 56ème Congrès annuel de l'Association Européenne pour l'Étude du Diabète les résultats du programme de phase III TIMES pour l'Imeglimine et des résultats précliniques cardio-rénaux pour le PXL770

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



LYON, France, le 24 septembre 2020 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce que les résultats de ses essais de phase III TIMES 2 et TIMES 3 pour l'Imeglimine, et de nouveaux résultats pré-cliniques pour le PXL770 dans un modèle de pathologie cardiaque et rénale ont été présentés lors du 56ème Congrès annuel de l'Association Européenne pour l'Étude du Diabète (EASD), qui se tient actuellement sous forme virtuelle.