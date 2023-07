Poxel, lauréat de l’édition 2023 du concours I-nov

• Ce programme récompense des sociétés qui innovent sur des thématiques stratégiques pour la souveraineté française

• Nouvelle démonstration de la valeur technologique des actifs de Poxel



Lyon, France, le 5 juillet 2023 – POXEL, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd’hui être lauréat de l’édition 2023 du concours I-nov pour son programme dans l’adrénoleucodystrophie (ALD), une maladie neurométabolique rare, pour laquelle il n’existe à l’heure actuelle pas de traitement. Cette distinction est une reconnaissance du potentiel des deux molécules en développement de la Société, le PXL770 et le PXL065, dans cette indication.



Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel, déclare : « Cette récompense vient saluer tous les efforts que nos équipes déploient au quotidien pour développer des traitements innovants contre des maladies métaboliques rares telles que l’adrénoleucodystrophie. Nous sommes particulièrement fiers de cette reconnaissance de nos programmes et, avec le soutien du programme France Relance, nous sommes impatients de pouvoir initier, lorsque nous aurons par ailleurs sécurisé des financements additionnels, nos deux études cliniques de Phase IIa dans cette indication à fort enjeu ».



