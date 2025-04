Poxel inquiète

(AOF) - Poxel a annoncé le report de l'approbation et de la publication de ses résultats annuels 2024 en attendant l'issue des négociations en cours avec ses créanciers afin de trouver une solution de restructuration. En outre, l'entreprise mène des discussions " avec plusieurs partenaires potentiels pour le développement de son portefeuille de produits ". En parallèle, la société biopharmaceutique au stade clinique a publié sa trésorerie et ses équivalents consolidés qui s'élèvent à 2 millions d'euros au 31 mars 2025, contre 3,7 millions d'euros au 31 décembre 2024.

" Malgré la récente restructuration de la dette de la société rendue possible notamment par l'opération de monétisation avec OrbiMed et sur la base de la position de trésorerie au 31 mars 2025, les perspectives financières de Poxel restent très contraintes, avec un horizon de trésorerie estimé à ce jour entre mi- et fin du second trimestre 2025, dépendant de l'issue des discussions avec les créanciers de la société ", prévient cette dernière.

Avant d'ajouter : " La situation et l'incertitude quant à l'issue des négociations en cours constituent un risque significatif sur la continuité d'exploitation de la société ".

