Poxel fait le point sur sa situation financière pour le 1er trimestre 2025 et annonce le report de la publication de ses résultats annuels 2024

• La non-adoption des principales délégations financières lors de l'Assemblée Générale Mixte du 11 février 2025 a créé une situation défavorable et incertaine quant à la poursuite des activités de la Société

o Cas de défaut lié à cette non-adoption au titre des accords de financement avec IRIS et IPF Partners, donnant la possibilité à chacun d’eux d’exiger le remboursement immédiat de leurs emprunts obligataires respectifs (respectivement d’un montant de 4,3 millions d’euros et de 13,4 millions d'euros au 31 mars 2025)

o Avec une position de trésorerie de 2 millions d'euros au 31 mars 2025, la Société ne serait pas en mesure d’honorer ses obligations de remboursement, ce qui compromet considérablement sa continuité d’exploitation

o Le Conseil d'Administration et la Direction sont en négociations actives avec les créanciers de Poxel afin d’identifier des solutions potentielles



• En attendant l'issue des négociations en cours avec ses créanciers, la Société reporte l'approbation et la publication de ses comptes annuels 2024



Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu.