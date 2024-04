Poxel fait le point sur sa situation financière au premier trimestre 2024 et annonce le report de la publication de ses résultats annuels 2023

• Les ventes brutes de TWYMEEG® au Japon pour l'exercice fiscal 2023 devraient être supérieures aux prévisions qui étaient de 4,2 milliards de yens (25,7 millions d’euros ), soutenues par la tendance favorable des ventes observée au Japon. Sumitomo Pharma publiera ses résultats annuels le 14 mai 2024

• La Société s’attend à ce que les prévisions de vente de TWYMEEG® pour l'exercice fiscal 2024 augmentent de plus de 150% par rapport aux ventes enregistrées l'année précédente, ce qui représenterait des ventes brutes de plus de 10 milliards de yens (61,2 millions d’euros3)

• Discussions exclusives avancées avec un investisseur de premier plan afin de monétiser les redevances issues des ventes de TWYMEEG® (Imeglimine) au Japon

• Au 31 mars 2024, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 2,5 millions d’euros (2,7 millions de dollars3)

• Horizon de trésorerie estimé suffisant jusqu’à la conclusion de la transaction, en incluant uniquement les tranches déjà tirées ou entièrement disponibles de la ligne de financement en fonds propres mise en place avec IRIS



Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu.