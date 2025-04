Poxel : extension de la prescription de Twymeeg au Japon

(AOF) - Poxel annonce que l’approbation de l'Agence des produits Pharmaceutiques et des Dispositifs Médicaux (PMDA) au Japon, permet désormais la prescription de Twymeeg (Imeglimine) aux patients atteints de diabète de type 2 et souffrant d’une insuffisance rénale modérée à sévère, sur la base des résultats de l’étude de phase IV Twinkle. la biotech précise que son partenaire Sumitomo Pharma "débutera immédiatement la promotion de l’utilisation du produit dans cette nouvelle population de patients".

Cette avancée réglementaire "devrait également soutenir la stratégie et les discussions en cours de Poxel visant à développer et commercialiser l'Imeglimine en dehors du Japon".

" Cette approbation réglementaire, combinée aux brevets récemment obtenus, vient renforcer la stratégie de prescription de Twymeeg à une population de patients plus large et présentant des besoins médicaux non satisfaits importants ", a commenté Thomas Kuhn, directeur général de Poxel. "Compte tenu du nombre important de patients atteints de diabète de type 2 souffrant également d'insuffisance rénale, cette approbation renforce significativement le potentiel commercial du produit sur les autres marchés asiatiques."

