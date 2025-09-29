Poxel dispose d'un horizon de trésorerie jusqu'au 5 février 2026

(AOF) - Poxel et IPF Partners se sont entendus pour la mise à disposition d’un emprunt obligataire d’un montant maximal de 2,5 millions d’euros afin de financer les besoins généraux de l’émetteur et/ou son besoin en fonds de roulement dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 5 août dernier. Cet emprunt intervient dans le cadre du plan de transition opérationnel et financier initié par Poxel avec le soutien d’IPF Partners, comme annoncé le 29 juillet 2025.

Le nouveau financement est issu d'une tranche D additionnelle au titre de l'emprunt obligataire IPF. Il prévoit pour le moment le recours à des obligations simples et non à des obligations associées à des bons de souscription. La société biopharmaceutique au stade clinique dédiée au développement de traitements contre les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique a procédé à un premier tirage au titre de cette ligne de financement d'un montant de 500 000 euros.

La mise à disposition de cet emprunt obligataire donnera lieu à des tirages successifs conditionnés à un besoin de trésorerie pouvant aller au maximum jusqu'à 2,5 millions d'euros. La totalité des tirages devrait permettre à la société de repousser son horizon de trésorerie jusqu'à la fin de la période d'observation, hors renouvellement, c'est à dire au 5 février 2026.

