 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 884,58
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Poxel dispose d'un horizon de trésorerie jusqu'au 5 février 2026
information fournie par AOF 29/09/2025 à 09:58

(AOF) - Poxel et IPF Partners se sont entendus pour la mise à disposition d’un emprunt obligataire d’un montant maximal de 2,5 millions d’euros afin de financer les besoins généraux de l’émetteur et/ou son besoin en fonds de roulement dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 5 août dernier. Cet emprunt intervient dans le cadre du plan de transition opérationnel et financier initié par Poxel avec le soutien d’IPF Partners, comme annoncé le 29 juillet 2025.

Le nouveau financement est issu d'une tranche D additionnelle au titre de l'emprunt obligataire IPF. Il prévoit pour le moment le recours à des obligations simples et non à des obligations associées à des bons de souscription. La société biopharmaceutique au stade clinique dédiée au développement de traitements contre les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique a procédé à un premier tirage au titre de cette ligne de financement d'un montant de 500 000 euros.

La mise à disposition de cet emprunt obligataire donnera lieu à des tirages successifs conditionnés à un besoin de trésorerie pouvant aller au maximum jusqu'à 2,5 millions d'euros. La totalité des tirages devrait permettre à la société de repousser son horizon de trésorerie jusqu'à la fin de la période d'observation, hors renouvellement, c'est à dire au 5 février 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

POXEL
0,3500 EUR Euronext Paris +18,24%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank