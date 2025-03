Poxel décoche un nouveau brevet au Japon pour l'antidiabétique Twymeeg

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Ce nouveau brevet renforce le portefeuille de brevet de Twymeeg au Japon, et protège ainsi son utilisation au sein de cette population ", souligne la biotech. Celle a " déjà obtenu ce brevet en Chine, le deuxième marché mondial du diabète de type 2" .

(AOF) - Poxel (+9,09% à 0,2640 euro) annonce aujourd’hui que l'Office des brevets du Japon lui a accordé un nouveau brevet couvrant l'utilisation de l'Imeglimine (Twymeeg) chez les patients diabétiques de type 2 atteints d'une insuffisance rénale modérée à sévère jusqu'en 2039. Cette biotech développe des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique et les maladies métaboliques rares.

