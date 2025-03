Poxel bondit après des résultats positifs contre la cardiomyopathie hypertrophique

(AOF) - Poxel (+22,03% à 0,21 euro) bondit après l’annonce des résultats positifs d’une étude préclinique sur son produit PXL065, contre la cardiomyopathie hypertrophique (CMH). Cette maladie cardiaque d’origine génétique la plus courante chez l’homme, peut entraîner de graves complications, telles que l’insuffisance cardiaque et la mort subite. Le PXL065 a démontré des avantages significatifs dans un modèle de souris atteint de CMH, en prévenant le remodelage pathologique du myocarde, et en réduisant l'hypertrophie et la fibrose cardiaque.

Thomas Kuhn, directeur général de Poxel a déclaré : " Les options thérapeutiques actuelles pour cette maladie s'avèrent limitées, présentant soit un niveau d'efficacité faible, soit un profil de sécurité difficile pour le patient, ou encore s'adressant à une population de patients limitée ".

Avant d'ajouter : " Il existe donc un important besoin médical à disposer de nouveaux traitements efficaces et bien tolérés qui permettraient de freiner la progression de la maladie et de limiter le recours à des procédures invasives telles que la chirurgie cardiaque ".

AOF - EN SAVOIR PLUS