Poxel annonce sa participation prochaine à la conférence JMP Securities Life Science

LYON, France, le 11 mai 2023 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui sa participation à la conférence JMP Securities Life Science, qui se tiendra à New York, les lundi 15 mai et mardi 16 mai 2023.



Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel, sera disponible pour des entretiens individuels virtuels le 15 mai 2023. Une présentation virtuelle de la Société est prévue le 15 mai à 12h30 ET (heure de New York).



Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu.