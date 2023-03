Poxel annonce sa participation prochaine à l'évènement NASH Renaissance d'Evercore ISI

LYON, France, le 15 mars 2023 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui sa participation à l'événement virtuel NASH Renaissance organisé par Evercore ISI le jeudi 30 mars 2023.



La Société présentera les résultats positifs de l'étude de phase II (DESTINY-1) dans la NASH pour le PXL065, un nouveau stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium, molécule innovante brevetée, qui induit une activation réduite des récepteurs PPARγ, tout en conservant les actions non génomiques de la pioglitazone.



Des membres de l'équipe de direction de Poxel seront disponibles le vendredi 31 mars 2023 pour des rendez-vous individuels en virtuel avec les investisseurs.



