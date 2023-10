Poxel annonce sa participation prochaine à deux conférences investisseurs

LYON, France, le 12 octobre 2023 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les troubles métaboliques rares, annonce aujourd'hui sa participation à deux conférences investisseurs.



• 7th Annual H.C.Wainwright NASH Investor Conference – conférence au format virtuel

Date : le 24 octobre 2023



Thomas Kuhn, Directeur Général, et Pascale Fouqueray, Vice-Président Exécutif, Développement Clinique et Affaires Règlementaires, présenteront les programmes de la Société dans la NASH à l’occasion d’une présentation virtuelle dédiée, et se tiendront à la disposition des investisseurs dans le cadre d’entretiens individuels virtuels.





• Healthtech Innovation Days – Paris, France - conférence en présentiel et au format virtuel

Date : les 24 et 25 octobre 2023



Thomas Kuhn, Directeur Général, et d'autres membres de l'équipe de direction de Poxel se tiendront à la disposition des investisseurs dans le cadre d’entretiens individuels à la fois en présentiel et au format virtuel.



