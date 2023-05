Poxel annonce la publication de l’avis de réunion de son Assemblée Générale qui se tiendra le 21 juin 2023

LYON, France, le 16 mai 2023 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd’hui la publication de l’avis de réunion de son Assemblée Générale, qui se tiendra le 21 juin 2023, à 9h00 CEST, à l’hôtel Mercure Lyon Centre Saxe Lafayette, 29 rue de Bonnel, 69003 LYON.



L'avis de réunion, la brochure de convocation, le document d'enregistrement universel 2022 et les autres documents et informations mentionnés à l'article R.22-10-23 du Code de commerce seront mis à la disposition des actionnaires sur le site Internet de la Société au moins 21 jours avant l'Assemblée Générale, à l’adresse suivante : https://www.poxelpharma.com/fr/investisseurs/information-des-actionnaires/assemblee-generale



