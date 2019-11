Poxel annonce la présentation des résultats de l'étude de Phase Ia du PXL065 à l'occasion de la conférence Liver Meeting® 2019

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à : poxel@newcap.euPOXEL SA (Euronext : POXEL FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui avoir présenté un poster sur les résultats de l'étude de Phase Ia du PXL065 dans le cadre de la conférence Liver Meeting® 2019 organisée par l'Association américaine pour l'étude des maladies hépatiques (AASLD). Comme indiqué dans la présentation du poster, cette étude de Phase Ia a mis en évidence le profil de sécurité, de tolérance et pharmacocinétique favorable du PXL065. Le PXL065, un stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisée par substitution au deutérium, est un inhibiteur du transporteur mitochondrial du pyruvate (MPC) en cours de développement pour le traitement de la NASH.