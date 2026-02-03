Poxel annonce la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres avec IRIS dans le cadre de la mise en œuvre du plan de continuation

LYON, France, 3 février 2026 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), une société biopharmaceutique en phase clinique développant des traitements innovants pour des maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, notamment la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce la mise à disposition par IRIS d’un financement (dit « SmartATM® ») d’un montant maximum de 5 millions d’euros sur 5 ans (dont les termes sont décrits en Annexe et sans que ce montant ne soit garanti).



Nicolas Trouche, Directeur général de Poxel, commente : « La mise en place de cette nouvelle ligne de financement en fonds propres avec IRIS est une première étape importante dans le chemin qui doit permettre à Poxel de trouver l’assise financière nécessaire au déploiement de son plan de continuation. Le redressement de la Société est désormais activement engagé. »



Ce financement intervient dans le cadre de la restructuration de la créance obligataire détenue par IRIS à l’encontre de la Société d’un montant total en principal de 4.270.000€ sous la forme d’obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes émises au titre du contrat d’émission conclu entre Poxel et IRIS le 22 mars 2023.