Poxel annonce la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres avec IRIS dans le cadre de la mise en œuvre du plan de continuation
information fournie par Boursorama CP 03/02/2026 à 08:50

LYON, France, 3 février 2026 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), une société biopharmaceutique en phase clinique développant des traitements innovants pour des maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, notamment la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce la mise à disposition par IRIS d’un financement (dit « SmartATM® ») d’un montant maximum de 5 millions d’euros sur 5 ans (dont les termes sont décrits en Annexe et sans que ce montant ne soit garanti).

Nicolas Trouche, Directeur général de Poxel, commente : « La mise en place de cette nouvelle ligne de financement en fonds propres avec IRIS est une première étape importante dans le chemin qui doit permettre à Poxel de trouver l’assise financière nécessaire au déploiement de son plan de continuation. Le redressement de la Société est désormais activement engagé. »

Ce financement intervient dans le cadre de la restructuration de la créance obligataire détenue par IRIS à l’encontre de la Société d’un montant total en principal de 4.270.000€ sous la forme d’obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes émises au titre du contrat d’émission conclu entre Poxel et IRIS le 22 mars 2023.

