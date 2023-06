Poxel annonce l’approbation d’un prospectus pour l’admission d’actions nouvelles sur Euronext Paris

Lyon, France, le 30 juin 2023 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce que l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a approuvé ce jour un prospectus ayant pour objet l’admission d’actions nouvelles de la Société déjà émises ou à émettre sur remboursement des obligations remboursables en action (ORA) ou des obligations remboursables en actions ordinaires nouvelles ou existantes (ORANE) de la Société, en circulation ou à émettre, par suite des accords de financement conclus avec IRIS, respectivement les 5 août 2022 et 22 mars 2023.



