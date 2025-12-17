Poutine promet d'atteindre ses objectifs en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi que la Russie atteindrait ses objectifs en Ukraine par des moyens diplomatiques ou militaires et chercherait à élargir une "zone tampon" dans le pays.

"Premièrement, les objectifs de l'opération militaire spéciale seront sans aucun doute atteints. Nous préférerions le faire et traiter les causes profondes du conflit par la diplomatie", a affirmé Vladimir Poutine.

"Si la partie adverse et ses soutiens étrangers refusent d'engager des discussions substantielles, la Russie libérera ses terres historiques par des moyens militaires. La tâche de créer et d'élargir une zone tampon sécuritaire sera également poursuivie", a-t-il ajouté.

Vladimir Poutine a en outre accusé les dirigeants européens d'alimenter une hystérie en présentant la Russie comme une menace.

"Je l'ai répété : c'est un mensonge, un non-sens, un pur non-sens à propos d'une menace imaginaire contre les pays européens. Mais cela est fait délibérément", a-t-il dit.

Il a ajouté que la Russie ne cherchait pas la guerre avec l'Europe, mais qu'elle serait prête à se battre si tel était le choix de celle-ci.

Parmi les régions ukrainiennes que Moscou revendique, la Russie contrôle actuellement la Crimée, environ 90% du Donbass et 75% des régions de Kherson et de Zaporijjia. Elle occupe également des territoires dans les régions voisines de Kharkiv, Soumy, Dnipropetrovsk et Mykolaïv.

Andreï Belousov, le ministre russe de la Défense a concédé que les forces ukrainiennes tentaient de reprendre la ville de Koupiansk, dans le nord-est — une offensive qu'il a toutefois jugée infructueuse en dépit des déclarations de Kyiv qui dit en avoir repris 90%.

(Rédigé par Dmitry Antonov et Vladimir Soldatkin; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)