Poursuite du rebond à Wall Street

Les grands indices new-yorkais continuent de progresser. Après déjà deux hausses consécutives, ils pourraient terminer la semaine sur de nouveaux gains avant un long week-end de trois jours. Les places américaines seront fermées lundi pour le "Memorial Day", un jour dédié à la mémoire des soldats américains morts au combat.

Après 1h30 de cotations, le Dow Jones, qui a battu un record hier soir, progresse de 0,62%. De son côté, le S&P 500 avance de 0,50% et le Nasdaq Composite grimpe de 0,52%.

Le président des Etats-Unis, qui semble pour le moment reléguer au second plan le conflit en Iran vu la baisse sensible de son nombre d'interventions à ce sujet sur les réseaux sociaux, s'est fendu d'un message laconique sur les réseaux sociaux pour saluer le niveau des marchés américains. Donald Trump a simplement écrit : "New stock market record !".

En ce qui concerne la guerre au Moyen-Orient, quelques espoirs refont surface après des informations du Financial Times. Selon le média britannique, Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, a évoqué "de bons signes" quant à la conclusion d'un accord entre Téhéran et Washington.

En outre, selon Reuters, le Qatar aurait envoyé une équipe de négociateurs à Téhéran, en coordination avec les Etats-Unis pour tenter de sécuriser un accord.

Les marchés actions un peu partout dans le monde apprécient d'autant que les cours de l'or noir reculent. Le WTI cède 0,25%, à 97,44 dollars le baril, et le Brent de la mer du Nord abandonne 0,75%, à 104,02 dollars.

Autre soutien, le repli des rendements obligataires, qui est toutefois plus significatif en Europe. Celui de l'emprunt d'Etat français à 10 ans recule de 7 points, à 3,816%, et celui des Etats-Unis est en baisse de seulement 1 point, à 4,588%.

Sur le marché des devises, le dollar avance de 0,16% face à la monnaie unique et s'échange contre 0,8622 euro.

Au menu de la macro-économie

Parmi les rares indicateurs du jour, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board. Au mois d'avril, il a progressé de 0,1%, alors que les analystes tablaient sur un repli de 0,1%.

Autre statistique, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan s'est dégradé alors qu'il était attendu stable. Il est ainsi passé de 48,2 à 44,8 points, un nouveau plus bas historique. Pour Joanne Hsu, directrice de l'enquête : "le moral des consommateurs a reculé pour le troisième mois consécutif, alors que les perturbations de l'approvisionnement dans le détroit d'Ormuz continuent de faire grimper les prix de l'essence. Le moral des ménages se situe désormais juste en dessous du précédent point bas historique observé en juin 2022. Le coût de la vie reste une préoccupation majeure : 57 % des consommateurs ont spontanément indiqué que les prix élevés détérioraient leur situation financière personnelle, contre 50 % le mois dernier".

Dans l'actualité des valeurs

Dell bondi de 15,36% soutenu par le relèvement d'objectif de cours de Wells Fargo qui vise désormais 270 dollars, contre 180 auparavant. La banque a logiquement maintenu son conseil à l'achat. Le premier constructeur mondial de PC doit publier ses résultats trimestriels mardi.

Take-Two Interactive recule de 5,83%, au lendemain de résultats dans l'ensemble meilleurs que prévu au titre des trois derniers mois de son exercice 2025-2026, mais accompagnés de perspectives prudentes pour l'exercice en cours. Le lancement de Grand Theft Auto VI, prévu en novembre prochain, permet néanmoins à Wedbush de rester confiant sur le dossier.

GE Aerospace (-0,30%) a décroché une commande liée au programme Explorer-class destiné aux missions de guerre anti-sous-marine et de surveillance sous-marine.

Eli Lilly grimpe de 1,58%, le géant de la santé américain a dévoilé des résultats préliminaires très encourageants d'un essai clinique de phase 3 évaluant le Retatrutide pour les adultes souffrant d'obésité ou de surpoids avec au moins une comorbidité hors diabète. A la dose maximale de 12 mg, les participants ont obtenu une perte de poids moyenne de 30,3%. Le géant américain de la santé précise que ce seuil de 30% a longtemps été associé à la chirurgie bariatrique (principalement par réduction de la taille de l'estomac).