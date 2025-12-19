Poursuite de la hausse en vue à Wall Street, Nike déçoit et FedEx brille

(AOF) - Les indices américains devraient continuer à progresser à l'ouverture de la dernière séance de la semaine, après le ralentissement de l'inflation américaine en novembre. Côté valeurs, Nike devrait chuter au lendemain de la publication de résultats décevants au deuxième trimestre. Sur cette période, sa marge brute a reculé et ses ventes n'ont progressé que de 1%. En revanche, FedEx a délivré une solide performance sur cette même période. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,18% et 0,42%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert, rassurés par les données sur l'inflation en novembre. Celles-ci ont enregistré un recul inattendu. De quoi permettre à la Fed d'être plus accommodante. En outre, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont apparues en ligne avec les attentes. Sur le front des valeurs, Micron Technology a grimpé dans le sillage d'une performance trimestrielle largement meilleure qu'annoncé. Le Dow Jones a progressé de 0,14% à 47951 points et le Nasdaq de 1,38% à 23006 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les données sur les ventes de logements existants en novembre et l'indice Michigan de confiance des consommateurs en décembre seront publiés à 16h00.

Les valeurs à suivre

Coty

Coty Inc. a vendu sa participation résiduelle de 25,8% dans Wella (entreprise allemande active dans le domaine des cosmétiques) à des comptes de capitaux gérés par KKR et à ses sociétés affiliées. Selon les termes de la transaction, Coty recevra un versement initial en numéraire de 750 millions de dollars, ainsi que 45% de tout produit provenant d'une vente ultérieure ou d'une introduction en bourse (IPO) de l'entreprise, une fois que le rendement préférentiel de KKR aura été atteint.

FedEx

A la suite de la publication hier des bons résultats du deuxième trimestre de son exercice 2025/2026, FedEx a ajusté à la hausse ses objectifs annuels sur cette période. Le spécialiste de la livraison de colis anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires 5 à 6% en glissement annuel, contre une prévision initiale de 4 à 6%. Le bénéfice dilué par action (BPA) devrait être compris entre 14,80 et 16 dollars, contre une fourchette antérieure de 14,20 à 16 dollars. Sur ce trimestre, ses revenus ont progressé de près de 7% en glissement annuel à 23,5 milliards de dollars.

IA/département américain de l'Energie

Aux Etats-Unis, le Département de l'Energie (DOE) a annoncé hier qu'il s'est associé à 24 partenaires pour lancer la "Mission Genesis". Ce programme national d'envergure mise sur l'intelligence artificielle pour accélérer la recherche scientifique, consolider la sécurité nationale et moderniser le secteur de l'énergie. Cette initiative concrétise la stratégie du camp de Donald Trump sur l'IA, dont l'objectif est de lever les freins à l'innovation, de garantir l'indépendance technologique face aux puissances rivales et de mobiliser tout le potentiel scientifique des Etats-Unis.

Nike

Nike a annoncé une baisse de sa marge brute pour le deuxième trimestre consécutif, reculant de 300 points de base en raison des droits de douane. La firme américaine a dégagé un bpa de 53 cents, contre 38 attendu. Le chiffre d'affaires a atteint 12,43 milliards de dollars, là où le consensus visait 12,22 milliards. Mais les ventes en Chine ont reculé pour le sixième trimestre consécutif, chutant de 17%.